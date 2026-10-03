Mirzapur News: मनीराम कोल बने भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:49 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:49 AM IST
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हलिया। भटवारी गांव निवासी आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता मनीराम कोल को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश स्तर पर उन्हें आदिवासी समाज के बीच संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है।
मनीराम कोल पूर्व में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वह छानबे विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनकी नियुक्ति पर क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने खुशी जताते हुए बधाई दी। इस दौरान जिला कार्यसमिति सदस्य ताराचंद्र अग्रहरी, मंडल अध्यक्ष दिनेश अग्रहरी, महा नारायण भारती समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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मनीराम कोल पूर्व में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वह छानबे विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनकी नियुक्ति पर क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने खुशी जताते हुए बधाई दी। इस दौरान जिला कार्यसमिति सदस्य ताराचंद्र अग्रहरी, मंडल अध्यक्ष दिनेश अग्रहरी, महा नारायण भारती समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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