बरियाघाट में श्रीमद्भागवत कथा सुनने उमड़े श्रद्धालु, VIDEO

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मिर्जापुर नगर के बरियाघाट पर श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा व्यास मृत्युंजया नंद जी महाराज ने श्रद्धालुओं को भागवत कथा का श्रवण कराया और इसके आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से कथा का श्रवण किया। आयोजन स्थल पर धार्मिक वातावरण बना रहा।

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