आगामी चुनावी कार्यक्रमों को लेकर 'आप' की बैठक, VIDEO

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आम आदमी पार्टी के भरुहना स्थित जिला कार्यालय पर शनिवार को संगठन की समीक्षा और आगामी चुनावी कार्यक्रमों को लेकर बैठक की गई। काशी प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष पवन तिवारी एडवोकेट ने कहा कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी मजबूती से कर रही है। पार्टी की तैयारी उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की है। शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के अनुसार अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने पदाधिकारियों को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी में जुटने का निर्देश दिया। बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव के साथ स्नातक एमएलसी चुनाव और मिर्जापुर में प्रस्तावित विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर भी चर्चा हुई।

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