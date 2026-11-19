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राजगढ़ विकासखंड के सक्तेशगढ़ चौकी क्षेत्र के समुदवा गांव में खुले में मृत मुर्गे फेंके जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पोल्ट्री फार्म संचालक मृत मुर्गों को गांव के आसपास खेतों और रास्तों के किनारे फेंक रहा है। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों ने संक्रमण फैलने की आशंका जताते हुए कार्रवाई की मांग की है।

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