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सदर तहसीलदार न्यायालय में करीब 500 से अधिक मुकदमे एक साल से लंबित हैं। वहीं, नायब तहसीलदार मझवां, पहाड़ी और छानबे न्यायालयों में करीब 100-100 मामले लंबित हैं। शहर नायब तहसीलदार न्यायालय में भी बड़ी संख्या में मुकदमे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह अपर न्यायालय में भी 100 से अधिक मामले लंबित हैं। दाखिल-खारिज, खतौनी में नाम दर्ज कराने और सरकारी जमीन पर कब्जे से जुड़े मामलों का समय से निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि लगातार नए मुकदमे आने और न्यायालय नियमित रूप से संचालित नहीं होने के कारण लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है।केस-1बहस पूरी होने के बाद भी दाखिल-खारिज का आदेश नहींनायब तहसीलदार छानबे न्यायालय में कुड़ियरा गांव निवासी अखिलेश बनाम धर्मावती का दाखिल-खारिज का मुकदमा एक साल से अधिक समय से लंबित है। मामले में दोनों पक्षों की बहस भी पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक निस्तारण नहीं हो सका है। इससे फरियादी को न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।केस-2चार साल से खतौनी में नाम दर्ज कराने का इंतजारशहर नायब तहसीलदार न्यायालय में शिव प्रसाद बनाम अनीता गुप्ता का मामला पिछले चार साल से विचाराधीन है। खतौनी में नाम दर्ज कराने को लेकर चल रहे विवाद में अब तक फैसला नहीं हो सका है।केस-3एक साल से लंबित दाखिल-खारिज का मुकदमासदर तहसील के अपर न्यायालय में शैलेंद्र बनाम धर्मदेई का दाखिल-खारिज का मुकदमा पिछले एक साल से लंबित है। अब तक मामले का निस्तारण नहीं होने से फरियादी न्यायालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।धारा 67 के मुकदमों का भी समय से निस्तारण नहींसरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े मामलों में भी कार्रवाई की रफ्तार धीमी है। तहसीलदार न्यायालय में एक मुकदमा पिछले एक साल से विचाराधीन है। धारा 67 के तहत दर्ज मुकदमों का समय से निस्तारण नहीं होने से सरकारी जमीन से कब्जा हटाने की कार्रवाई भी प्रभावित हो रही है। ऐसे मामलों के लंबित रहने से न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है।वर्जनतहसील में नए मुकदमों के प्रस्ताव लगातार आ रहे हैं और न्यायालय नियमित रूप से नहीं चल पा रहे हैं। इससे मामलों के निस्तारण में देरी हो रही है। न्यायालय नियमित चलने पर लंबित मामलों का तेजी से निस्तारण किया जाएगा। - विजेंद्र कुमार सिंह, तहसीलदार, सदर।कोई नए एंगल से हेडिंग और सब हेडिंग बनाओ