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मिर्जापुर: ऑटो पर पलटा राखड़ लदा ट्रक, मची चीख-पुकार, एक की मौत और दो घायल

किशन चौबे

Updated Sat, 28 Nov 2026 10:16 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 10:16 PM IST







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मिर्जापुर जिले के अदलहाट थाना क्षेत्र के सिकिया तिराहे के पास सवारियों से भरे ऑटो पर राखड़ लदा ट्रक पलट गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की सूचना है, जबकि दो घायलों को बाहर निकाला गया है। कई अन्य लोगों के दबे होने की आशंका है। पुलिस और ग्रामीण राहत-बचाव कार्य में जुटे हैं। ... और पढ़ें

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