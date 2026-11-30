विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शास्त्री सेतु के पास पर्यटन विभाग के होटल में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने चौबे घाट पर तीन करोड़ रुपये की लागत से शवदाह स्थल निर्माण की सौगात दी। इसके अलावा टांडा में कूड़ा निस्तारण परियोजना और विंध्याचल में उत्सव भवन के निर्माण का शिलान्यास किया। विसुंदरपुर और फतहां में नवनिर्मित बरात घरों का लोकार्पण भी किया।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों को स्वच्छ, सुंदर, सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। मिर्जापुर जैसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले नगरों में विकास और आस्था के समन्वय से जनसुविधाएं बेहतर बनाई जा रही हैं। जनहित के विकास कार्यों से प्रदेश सरकार जनविश्वास को मजबूत कर रही है।नगर पालिकाध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने कहा कि नगर पालिका नागरिकों की सुविधाओं के प्रति सतर्क है और उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। इस अवसर पर नगर विधायक रत्नाकर मिश्र और मझवां विधायक शुचिस्मिता मौर्य आदि मौजूद रहे।