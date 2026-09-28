कबड्डी प्रतियोगिता में जयहिंद इंटर कॉलेज रहा ऑल ओवर चैंपियन;video

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मिर्जापुर में जरगो जोन का क्षेत्रीय कबड्डी प्रतियोगिता सोमवार को नगर के जयहिंद विद्या मंदिर इंटर कालेज में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में ऑल ओवर चैंपियन जयहिंद इंटर कॉलेज अहरौरा रहा। जयहिंद विद्या मंदिर इंटर कालेज में आयोजित प्रतियोगिता में सीनियर बालक वर्ग में 3 टीमो ने प्रतिभाग किया जिसमें विजेता जयहिंद इंटर कॉलेज और उप विजेता राष्ट्रीय इंटर कालेज शेरपुर रहा। सीनियर बालिका वर्ग में भी जयहिंद इंटर कॉलेज विजेता और उप विजेता नगर पालिका इंटर कॉलेज अहरौरा रहा।

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