पंचायत भवनों के सभागार में निशुल्क डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित;video

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मिर्जापुर जिले में जमालपुर विकासखंड की 99 ग्राम पंचायतों मे छात्र-छात्राओं के लिए शासन की पहल भविष्य संवारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। पंचायत भवनों के सभागार में निशुल्क डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित होने से ग्रामीण विद्यार्थियों को अब अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।

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