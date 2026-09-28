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Mirzapur News: जयगुरुदेव सत्संग में आई महिला करंट से झुलसी

Mon, 28 Sep 2026 01:33 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:33 AM IST
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Woman suffers electric shock at Jaygurudev Satsang
राजगढ़। पतेरी गांव में सत्संग में आई सीता देवी (40), निवासी मऊकला नरोखर, सोनभद्र करंट लगने से झुलस गई। सहयोगियों ने उसे सीएचसी राजगढ़ में भर्ती कराया, जहां उपचार चल रहा है। थाना क्षेत्र के पतेरी गांव में 28 सितंबर को जयगुरुदेव के प्रचारक व उत्तराधिकारी संत पंकज महाराज का प्रवचन है। इसके लिए घोरावल, रॉबर्ट्सगंज और ओबरा से अनुयायी आए हुए हैं। व्यवस्था के दौरान शनिवार रात सीता देवी को करंट लग गया। वह बेहोश हो गई। पंडाल में अफरातफरी मचने पर सहयोगियों ने महिला को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ पहुंचाया। डॉ सर्वेश पांडे ने बताया कि महिला का उपचार किया जा रहा है और हालत में सुधार है।
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