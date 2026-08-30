गो-आश्रय में बीमार गायों की हालत खराब, देखरेख पर सवाल; VIDEO

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पड़री क्षेत्र के उमरिया गांव स्थित गो-आश्रय में शनिवार को कई बीमार गायें दिखाई दीं। वीडियो में गायों की हालत खराब नजर आ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि बीमार पशुओं की समुचित देखभाल और उपचार नहीं हो रहा है। गो-आश्रय में पशुओं की व्यवस्था और जिम्मेदारों की निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं।

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