राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम, VIDEO

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राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भिस्स्कुरी स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। पावरलिफ्टिंग में खिलाड़ियों ने भारी वजन उठाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इसके अलावा हॉकी और कबड्डी प्रतियोगिताओं में भी खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर खेल प्रतिभा का परिचय दिया।

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