{"_id":"6a93c8ab07f15919130d677d","slug":"video-traffic-jam-caused-waterlogging-bathua-prayagraj-highway-vehicles-lined-kilometer-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"बथुआ-प्रयागराज हाईवे पर जलभराव से लगा जाम, एक किलोमीटर तक लगी वाहनों की कतार; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर में शनिवार को हुई हल्की बारिश के बाद बथुआ-प्रयागराज हाईवे पर जलभराव हो गया। पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ और देखते ही देखते करीब एक किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। जाम में तीन रोडवेज बसें भी फंस गईं। करीब 30 मिनट तक वाहन रेंगते रहे। इससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद जलनिकासी व्यवस्था पर भी सवाल उठे।

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