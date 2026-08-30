{"_id":"6a93c8909168f2c7e00bdc0f","slug":"video-sapahara-river-in-spate-water-flows-over-road-causing-queue-of-vehicles-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"सपहरा नदी में उफान, सड़क के ऊपर से बहा पानी, वाहनों की लगी कतार; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हलिया क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद सपहरा नदी में उफान आ गया। नदी का पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। सड़क पार करने में वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पानी बढ़ने के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। राहगीरों में भी डर का माहौल रहा।

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