सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर लापरवाही, बारिश और चूहों से सैकड़ों क्विंटल गेहूं बर्बाद; VIDEO

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शेरवां क्षेत्र के साधन सहकारी संघ चौकियां द्वारा संचालित सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर विभागीय लापरवाही के चलते सैकड़ों क्विंटल गेहूं बर्बाद होने का मामला सामने आया है। समय से उठान न होने के कारण खुले में रखी गेहूं की बोरियां बारिश में भीग गईं। वहीं, चूहों ने बोरियों को कुतर दिया, जिससे बड़ी मात्रा में गेहूं नष्ट हो गया। सड़ा हुआ गेहूं अब भी बोरियों में भरकर केंद्र परिसर में पड़ा है। अन्न की इस तरह बर्बादी से विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मामले की जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है।

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