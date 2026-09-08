Meerut: वृंदा राधा सखी गॉसिप ग्रुप ने मनाया श्री कृष्ण छठी महोत्सव

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मेरठ। वृंदा राधा सखी गॉसिप ग्रुप द्वारा न्यू मोहनपुरी में कान्हा जी की छठी मनाई गई। कार्यक्रम के आयोजक मंजू और बृजेश गुप्ता रहे। विशेष स्थिति के रूप में शीश का दानी समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष शालिनी अग्रवाल मौजूद रहीं। सभी महिलाएं लाल-पीले वस्त्रों में आईं। कान्हा जी के संबंध में प्रश्न पूछे गए। उन्हें छप्पन भोग लगाया गया। कार्यक्रम में सभी महिलाओं ने कृष्ण जी के भजनों पर जमकर डांस किया। कार्यक्रम में मीनाक्षी सिंघल, शोभा, मीनाक्षी, नीलम, एकता, मानसी, अंजना, सुषमा, हिमानी और मधु आदि मौजूद रहीं।

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