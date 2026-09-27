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Meerut: कोशिश सामाजिक संगठन ने आवारा कुत्तों से बढ़ती घटनाओं पर जताई चिंता

Pratyush Sharma

Updated Sun, 27 Sep 2026 10:08 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 10:08 PM IST







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मेरठ। हर मिलाप मिशन इंटर कॉलेज, प्रहलाद नगर में कोशिश सामाजिक संगठन द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में 'आवारा कुत्तों से कब मिलेगी निजात' विषय पर गंभीर चिंतन किया गया। वक्ताओं ने बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई और समाधान के लिए प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग की। ... और पढ़ें

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