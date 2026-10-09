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तेज हवा से जीमखाना मैदान में शहर रामलीला के मंच की बल्लियां गिरीं, हादसा टला; रात के मंचन के लिए दोबारा तैयार हो रहा स्टेज

Dimple Sirohi

Updated Fri, 09 Oct 2026 10:11 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 10:11 PM IST







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मेरठ के जीमखाना मैदान में दिन में चली तेज हवा के कारण शहर रामलीला के मंच पर लगी बल्लियां गिर गईं। गनीमत रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ। रात में रामलीला के मंचन की तैयारी के बीच कर्मचारी स्टेज को दोबारा तैयार करने में जुट गए। ... और पढ़ें

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