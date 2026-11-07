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Meerut: पटाखों की दुकानों से सजा रामलीला ग्राउंड, 22000 रुपए का स्काई शॉट पटाखा देख हर कोई चौंका

Pratyush Sharma

Updated Sun, 08 Nov 2026 12:11 AM IST Updated Sun, 08 Nov 2026 12:11 AM IST







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मेरठ। रामलीला ग्राउंड दिल्ली रोड पर पटाखों की दुकानें सज गई हैं। इस बार 22000 रुपए का स्काई शॉट पटाखा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दिवाली पर लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। दुकानों पर अनार, चकरी, रॉकेट और स्काई शॉट की भारी मांग देखने को मिल रही है। ... और पढ़ें

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