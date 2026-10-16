Hindi News
›
Video
›
Uttar Pradesh
›
Meerut News
›
Ramleela resonates with the enactment of 'Lanka Dahan' (the burning of Lanka) and 'Vibhishana Sharanagati' (Vibhishana seeking refuge); large crowds gather.
{"_id":"6ad258947da6eb90b407dfe2","slug":"video-ramleela-resonates-with-the-enactment-of-lanka-dahan-the-burning-of-lanka-and-vibhishana-sharanagati-vibhishana-seeking-refuge-large-crowds-gather-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: लंका दहन और विभीषण शरणगति के मंचन से गूंजी रामलीला, उमड़ी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Meerut: लंका दहन और विभीषण शरणगति के मंचन से गूंजी रामलीला, उमड़ी भीड़
मेरठ। मवाना में भगवान श्री रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला में अशोक वाटिका प्रसंग का सजीव मंचन किया गया, जिसमें सीता-रावण संवाद, हनुमान संवाद, लंका दहन और लंका प्रस्थान के दृश्यों ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। इसके बाद लंका में विभीषण शरणगति के मंचन ने धर्म और न्याय का संदेश दिया। हनुमान जी द्वारा लंका दहन के दृश्य पर पूरा पंडाल जय श्रीराम के नारों से गूंज उठा। इस धार्मिक आयोजन में नगर पालिका अध्यक्ष अखिल कौशिक और रामलीला प्रबंधक राजेंद्र चौहान विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शकों ने अंत तक रामलीला का आनंद लिया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।