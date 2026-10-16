इंसाफ: दो दिन में चार को फांसी की सजा, हत्यारी पत्नियों-प्रेमियों को मृत्युदंड, अदालत ने की सख्त टिप्पणियां

सर्पदंश हत्याकांड: विश्वास में लेकर सोते समय की हत्या, अदालत ने कहा- यह विरलतम मामला

अमित कश्यप हत्याकांड में अदालत ने रविता और अमरदीप को मृत्युदंड सुनाते हुए अपराध को अत्यंत जघन्य, घृणित और अमानवीय बताया। फैसले में कहा गया कि दोषियों ने सोते समय अमित कश्यप की हत्या की और वारदात को इस तरह अंजाम दिया कि आसपास सो रहे लोगों तक उनकी चीख भी न पहुंचे। अदालत के अनुसार, मृतक की पत्नी रविता और उसके दोस्त अमरदीप ने उस व्यक्ति के विश्वास का फायदा उठाया, जो उन पर भरोसा करता था।



फैसले में हत्या के तरीके का उल्लेख करते हुए कहा गया कि आरोपियों ने मृतक का मुंह दबाकर और गला घोंटकर उसकी जान ली। अदालत की टिप्पणी के मुताबिक, इस दौरान गर्दन की हायॉइड बोन और थायरॉयड कार्टिलेज को भी नुकसान पहुंचा। अपराध को अंजाम देने के तरीके और उसकी योजना को अदालत ने गंभीर माना।



अदालत ने कहा कि पत्नी और उसके प्रेमी द्वारा पति की हत्या करना केवल एक व्यक्ति के विश्वास की हत्या नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास को भी चोट पहुंचाने वाला कृत्य है। फैसले में अपराध को समाज के अंतःकरण को विचलित करने वाला बताते हुए कहा गया कि यह मामला मृत्युदंड के योग्य है और विरल से विरलतम अपराध की श्रेणी में आता है।