{"_id":"6ad20b5ae25474186608a9e2","slug":"video-two-murder-cases-four-death-sentences-in-two-days-in-meerut-young-lawyers-react-to-verdicts-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: दो दिन में दो हत्याकांडों में चार दोषियों को मृत्युदंड, मुस्कान-साहिल और रविता-अमरदीप को फांसी, फैसलों पर क्या बोले युवा वकील?","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ में दो दिन के भीतर दो चर्चित हत्याकांडों में चार दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। पहले सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा हुई, जबकि इसके दो दिन बाद अमित कश्यप हत्याकांड में रविता और अमरदीप को मृत्युदंड सुनाया गया। दोनों मामलों में हत्या के तरीके अलग-अलग थे। फैसलों पर युवा वकीलों ने प्रतिक्रिया देते हुए अदालत के निर्णयों का स्वागत किया। कुछ युवा वकीलों का कहना है कि इन फैसलों से उन पुरुषों में बना डर कम होगा, जो ऐसे अपराधों को लेकर चिंतित हैं।

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