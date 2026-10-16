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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Two Murder Cases, Four Death Sentences in Two Days in Meerut, Young Lawyers React to Verdicts

मेरठ: दो दिन में दो हत्याकांडों में चार दोषियों को मृत्युदंड, मुस्कान-साहिल और रविता-अमरदीप को फांसी, फैसलों पर क्या बोले युवा वकील?

Fri, 16 Oct 2026 05:02 PM IST
Dimple Sirohi
Dimple Sirohi Dimple Sirohi
Updated Fri, 16 Oct 2026 05:02 PM IST
Two Murder Cases, Four Death Sentences in Two Days in Meerut, Young Lawyers React to Verdicts
मेरठ में दो दिन के भीतर दो चर्चित हत्याकांडों में चार दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। पहले सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा हुई, जबकि इसके दो दिन बाद अमित कश्यप हत्याकांड में रविता और अमरदीप को मृत्युदंड सुनाया गया। दोनों मामलों में हत्या के तरीके अलग-अलग थे। फैसलों पर युवा वकीलों ने प्रतिक्रिया देते हुए अदालत के निर्णयों का स्वागत किया। कुछ युवा वकीलों का कहना है कि इन फैसलों से उन पुरुषों में बना डर कम होगा, जो ऐसे अपराधों को लेकर चिंतित हैं।
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