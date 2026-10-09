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पट्टे की जमीन पर कब्जे के आरोप पर कलेक्ट्रेट में धरना, पिलना गांव के ग्रामीणों ने उठाई कार्रवाई की मांग, भूमाफियाओं पर लगाया कब्जे का आरोप

Dimple Sirohi

Updated Fri, 09 Oct 2026 05:00 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 05:00 PM IST







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मेरठ में पिलना गांव के ग्रामीण पट्टे की जमीन पर कथित कब्जे के विरोध में कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भूमाफिया पट्टे की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने मामले में कार्रवाई की मांग उठाई। ... और पढ़ें

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