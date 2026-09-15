प्रधानमंत्री आवास योजना की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर छह हजार की रिश्वत, आवास विकास का आउटसोर्सिंग कर्मचारी गिरफ्तार

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प्रधानमंत्री आवास योजना की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर छह हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में एंटी करप्शन टीम ने आवास विकास परिषद के आउटसोर्सिंग कर्मचारी अभिनव शर्मा को गिरफ्तार किया है। टीम ने उसे रिश्वत लेते हुए पकड़ा। आरोप है कि आवास योजना से जुड़ी फाइल आगे बढ़ाने के लिए कर्मचारी ने रिश्वत की मांग की थी। एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई के बाद आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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