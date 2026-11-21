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मेरठ: सिवालखास रोड पर कारों से खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल होने पर एक युवक गिरफ्तार; तीनों कारें जब्त
मेरठ के सिवालखास रोड पर तीन कारों में सवार युवकों ने सड़क पर खतरनाक स्टंट कर हंगामा किया। युवक चलती कारों की छत पर चढ़कर और खिड़कियों से बाहर लटककर जान जोखिम में डालते नजर आए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया और तीनों कारों को लावारिस वाहन के तौर पर जब्त कर लिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद इस तरह स्टंट करने वालों में हड़कंप मचा है।
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