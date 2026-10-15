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मिशन शक्ति अभियान: महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलम्बन के प्रति किया जागरूक, खरखौदा में एसपी देहात ने पुलिस बल के साथ निकाला पैदल मार्च

Pratyush Sharma

Updated Thu, 15 Oct 2026 09:53 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 09:53 PM IST







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मेरठ। मिशन शक्ति अभियान फेज़ 6.0 के तहत एसपी देहात अभिजीत कुमार के नेतृत्व में खरखौदा कस्बे में पुलिस बल और मिशन शक्ति टीम ने प्रमुख बाज़ारों, मार्गों और गली-मोहल्लों में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलम्बन के साथ कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। ... और पढ़ें

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