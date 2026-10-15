नीला ड्रम हत्याकांड: मुस्कान-साहिल को मिले कैदी नंबर, जेल में चुना काम, मृत्युदंड को हाईकोर्ट में देंगे चुनौती

1 of 4 वरिष्ठ जेल अधीकक्षक, डॉ. वीरेश राज शर्मा जानकारी देते हुए - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। केस में मृत्युदंड की सजा पाए मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को जेल में कैदी नंबर आवंटित किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, साहिल को कैदी नंबर 395/2026 और मुस्कान को 396/2026 दिया गया है। जेल में दोनों ने अपने लिए काम भी चुना है। साहिल ने खेती और बागवानी का काम चुना है, जबकि मुस्कान सिलाई और कढ़ाई का काम करेगी।







इस बीच, दोनों ने जिला अदालत के मृत्युदंड के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। हालांकि, अभी तक उनकी ओर से लिखित अपील दाखिल नहीं की गई है। ऐसे में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी।



यह भी पढ़ें: सौरभ हत्याकांड: मृत्युदंड के बाद बदलेगी मुस्कान-साहिल की जिंदगी, बैरक-कपड़े-मुलाकात के अलग होंगे नियम इस बीच, दोनों ने जिला अदालत के मृत्युदंड के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। हालांकि, अभी तक उनकी ओर से लिखित अपील दाखिल नहीं की गई है। ऐसे में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी।

Trending Videos

2 of 4 मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

साहिल ने खेती-बागवानी, मुस्कान ने चुनी सिलाई-कढ़ाई

वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ वीरेश राज शर्मा के अनुसार जेल में कैदी नंबर आवंटित होने के साथ दोनों ने अपना काम भी चुन लिया है। साहिल शुक्ला ने खेती और बागवानी का काम चुना है, जबकि मुस्कान रस्तोगी ने सिलाई और कढ़ाई का विकल्प चुना है।

3 of 4 हत्यारा साहिल और मुस्कान। - फोटो : अमर उजाला

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 सौरभ हत्याकांड, नीला ड्रम केस, मेरठ कोर्ट - फोटो : अमर उजाला