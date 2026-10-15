{"_id":"6ad0f984d947d8194b0815d6","slug":"meerut-occupants-of-a-car-fled-after-getting-fuel-worth-rs-4-700-filled-at-a-petrol-pump-2026-10-15","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ: पेट्रोल पंप पर 4700 रुपये का तेल भरवाकर भागे कार सवार, कई थानों की पुलिस को दिया चकमा, बेगमपुल पर पकड़े","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन परतापुर थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात लगभग एक बजे दिल्ली रोड स्थित पेट्रोल पंप पर कार में 4700 रुपये का तेल भरवाकर दो युवक बिना भुगतान किए भाग निकले। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो आरोप है कि युवकों ने कार से उन्हें टक्कर मारने की कोशिश की। वारदात के बाद आरोपी कार लेकर मेरठ शहर की ओर भाग गए। सूचना मिलने पर सदर बाजार पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को बेगमपुल चौराहे पर पकड़ लिया।

Trending Videos

सीओ ब्रह्मपुरी राम प्रकाश ने बताया कि बागपत निवासी भारत तोमर और वंश तोमर बुधवार रात मेरठ में दिल्ली रोड स्थित पेट्रोल पंप पर कार में तेल भरवाने पहुंचे थे। कार में 4700 रुपये का पेट्रोल भरवाने के बाद दोनों बिना भुगतान किए वहां से भाग गए। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने उन्हें रोकने और पकड़ने का प्रयास किया तो आरोप है कि युवकों ने कार से कर्मचारियों को टक्कर मारने की कोशिश की। इसके बाद आरोपी कार लेकर मेरठ की ओर भाग गए।



विज्ञापन

विज्ञापन

पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने डायल-112 को घटना की सूचना दी। इसके बाद कई थानों की पुलिस सतर्क हो गई। आरोपी बीच में पड़े कई थानों की पुलिस को चकमा देकर बेगमपुल चौराहे पर पहुंचे। सदर बाजार थाना पुलिस ने बेगमपुल चौराहे पर घेराबंदी कर कार को रोक लिया। पुलिस दोनों युवकों को कार समेत थाने ले आई।