अक्टूबर में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। मेरठ समेत वेस्ट यूपी के कई जिलों में सुबह तेज हवाओं और बारिश से मौसम बदल गया। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई, वहीं खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका भी बढ़ गई है।सुबह करीब नौ बजे आसमान में काले बादल छा गए। इसके बाद तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। करीब 10 बजे तक अंधेरा छाने के कारण दिल्ली-देहरादून हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ा। बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम में ठंडक महसूस हुई।कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, तेज आंधी से धान की पकी फसल गिर सकती है। इससे कटाई में देरी, दानों की गुणवत्ता प्रभावित होने और पैदावार घटने का खतरा रहता है। गन्ने की फसल गिरने पर कटाई और ढुलाई का खर्च बढ़ सकता है। खेतों में पानी भरने और मिट्टी में अधिक नमी होने से भी किसानों को फसलों की देखभाल और कटाई में परेशानी हो सकती है।

नीला ड्रम केस: साहिल-मुस्कान को मिले कैदी नंबर, जेल में चुना काम मेरठ। सौरभ राजपूत हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा पाए मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को जेल में कैदी नंबर आवंटित कर दिए गए हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, साहिल को कैदी नंबर 395/2026 और मुस्कान को 396/2026 दिया गया है। दोनों ने जेल में काम के विकल्प भी चुने हैं। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा के अनुसार, साहिल ने खेती और बागवानी का काम चुना है, जबकि मुस्कान ने सिलाई और कढ़ाई का विकल्प चुना है। सजा के बाद दोनों ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अभी लिखित अपील दाखिल नहीं की गई है। जेल प्रशासन के मुताबिक, दोनों ने इस संबंध में आगे की प्रक्रिया को लेकर समय मांगा है। जानकारी के अनुसार, मुस्कान ने अपनी अधिवक्ता से संपर्क कराने और हाईकोर्ट में पैरवी की व्यवस्था करने की गुजारिश की। वहीं, साहिल ने अपनी जिंदगी बर्बाद होने की बात कही। जेल प्रशासन के हवाले से यह भी बताया गया है कि दोनों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है और सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है।

मुजफ्फरनगर में 5.26 लाख रुपये की जाली करेंसी बरामद, तीन गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर। बुढ़ाना पुलिस ने जाली करेंसी तैयार कर बाजार में खपाने के कथित गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया है। पुलिस ने शुभम, महेंद्र और टीनू नाम के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, मेरठ-करनाल हाईवे पर आरोपियों के पास से चार लाख रुपये की जाली करेंसी मिली।



एसएसपी सूरज कुमार राय के मुताबिक, पूछताछ में शुभम ने दिल्ली के नरेला स्थित फ्लैट में नकली नोट तैयार किए जाने की जानकारी दी। पुलिस ने फ्लैट की तलाशी ली तो वहां से 1 लाख 26 हजार 500 रुपये की जाली करेंसी बरामद हुई। इसके अलावा लैपटॉप, कलर प्रिंटर, कॉटन पेपर और बटर पेपर के बंडल भी मिले।



पुलिस के अनुसार, दोनों जगहों से कुल 5 लाख 26 हजार 500 रुपये की जाली करेंसी बरामद हुई है। पूछताछ में मुख्य आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि वेब सीरीज ‘फर्जी’ देखने के बाद उसे नकली नोट बनाने का विचार आया था। उसने यू-ट्यूब से तरीका सीखने और महाराष्ट्र से कॉटन पेपर मंगाने की बात भी कही। मामले में बुढ़ाना थाने में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

