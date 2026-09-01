Meerut: मायके आई पत्नी को पति ने मेडिकल अस्पताल के पास बुलाकर मारा चाकू, गंभीर हालत में भर्ती

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मेरठ में तोपखाना निवासी रानी पर उसके पति दौलत ने मेडिकल अस्पताल के पास चाकू से हमला कर दिया। घायल रानी को उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि पति के शराब पीकर आए दिन विवाद करने से परेशान होकर रानी अपने मायके आ गई थी। आरोप है कि दौलत ने किसी बहाने से रानी को मेडिकल अस्पताल के पास बुलाया और वहां उस पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद रानी घायल हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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