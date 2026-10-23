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मेरठ: शहीद मंगल पांडे महिला महाविद्यालय में किया मतदान

Mohd Mustakim

Updated Fri, 23 Oct 2026 05:48 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 05:48 PM IST







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शहीद मंगल पांडे महिला महाविद्यालय, मेरठ में शिक्षक व स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए मतदान सुबह से ही शुरू हो गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्साह के साथ पहुंचे। ... और पढ़ें

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