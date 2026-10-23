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मेरठ: एमएलसी चुनाव के लिए उत्साह के साथ किया मतदान

Mohd Mustakim

Updated Fri, 23 Oct 2026 05:48 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 05:48 PM IST







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खंड विकास अधिकारी कार्यालय, मेरठ में शिक्षक व स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए मतदान शुक्रवार को हुआ। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सुबह से ही शिक्षक और स्नातक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्साह के साथ पहुंचे। ... और पढ़ें

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