Meerut: सत्यकाम स्कूल में आर्य समाज ने कराया वेद प्रचार, छात्र-छात्राओं और शिक्षिकाओं ने यज्ञ में लिया भाग

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आर्य समाज थापर नगर की ओर से लोहिया नगर स्थित सत्यकाम स्कूल में वेद प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं और शिक्षिकाओं ने यज्ञ में भाग लेकर वैदिक परंपराओं को समझा। इस अवसर पर सभी ने यज्ञ में आहुति दी और अपने जीवन में दूसरों की सेवा करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को सेवा, सदाचार और संस्कारों के महत्व के बारे में भी प्रेरित किया गया।

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