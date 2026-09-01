Meerut: भाकियू की कमिश्नरी पर महापंचायत आज, राकेश टिकैत भी पहुंचे, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से पहुंचे किसान

मांग पूरी नहीं हुई तो जेल भरो आंदोलन

भाकियू नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों की सभी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर जेल भरो आंदोलन शुरू करने की बात कही गई है।



कमिश्नरी चौराहे पर आज रूट डायवर्जन

महापंचायत और प्रदर्शन को देखते हुए कमिश्नरी चौराहे और आसपास के क्षेत्र में मंगलवार को यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। एसपी यातायात राजेश कुमार श्रीवास्तव के अनुसार सुबह 10:30 बजे से शाम छह बजे तक व्यवस्था लागू रहेगी।



प्रदर्शन के दौरान कमिश्नरी चौराहे से कुटी चौराहे के बीच सामान्य वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। माल रोड की ओर से आने वाले वाहन कुटी चौराहा होकर मवाना रोड की तरफ भेजे जाएंगे। अन्य मार्गों से आने वाले वाहनों को पुलिस लाइन रोड और मेघदूत पुलिया होते हुए वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा।