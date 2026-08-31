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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   UP: Ankit Baliyan's two killers gunned down in an encounter; two sharp-shooters killed in Shamli

यूपी: अंकित बालियान के दो हत्यारे ढेर, शामली के औद्योगिक क्षेत्र में हुई मुठभेड़, 20 से ज्यादा गोलियां लगीं

Mon, 31 Aug 2026 06:31 AM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, शामली
अमर उजाला नेटवर्क, शामली Published by: Mohd Mustakim Updated Mon, 31 Aug 2026 06:31 AM IST
सार

Shamli News: शामली के बंतीखेड़ा गांव निवासी हरियाणवी गायक अंकित बालियान की चार शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस तभी से बदमाशों की तलश में लगी थी। औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार तड़के बदमाशों से हुई पुलिस में बदमाश सुमित और मोहित ढेर हो गए। 

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UP: Ankit Baliyan's two killers gunned down in an encounter; two sharp-shooters killed in Shamli
बदमाशों को ढेर करने वाली पुलिस टीम मौके पर। - फोटो : अमर उजाला
हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल दो शार्प शूटर सोमवार सुबह पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए। औद्योगिक क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 50-50 हजार रुपये के इनामी सुमित और मोहित को ढेर कर दिया। दोनों गोगी गैंग के शूटर बताए जा रहे हैं और सोनीपत के रहने वाले थे।


UP: Ankit Baliyan's two killers gunned down in an encounter; two sharp-shooters killed in Shamli
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पुलिस के अनुसार, अंकित बालियान की हत्या के बाद दोनों शूटर बागपत के रास्ते लोनी की ओर फरार हुए थे। सोमवार सुबह दोनों औद्योगिक क्षेत्र से होते हुए सोनीपत जाने की फिराक में थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें घेर लिया। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
 
UP: Ankit Baliyan's two killers gunned down in an encounter; two sharp-shooters killed in Shamli
पुलिस की गाड़ी में लगी गोली। - फोटो : अमर उजाला
एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए दोनों बदमाश अंकित हत्याकांड में शामिल थे। पुलिस ने मौके से हथियार और अन्य सामान भी बरामद किया है। दोनों को 20 से अधिक गोलियां लगने की जानकारी सामने आई है।
 
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UP: Ankit Baliyan's two killers gunned down in an encounter; two sharp-shooters killed in Shamli
मुठभेड़ की जानकारी देते अधिकारी। - फोटो : अमर उजाला
चार शूटरों ने दिया था वारदात को अंजाम
पुलिस जांच में सामने आया है कि अंकित बालियान की हत्या में चार शूटर शामिल थे। इनमें सुमित और मोहित को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। अब पुलिस सत्यम और आर्यन की तलाश में जुटी है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।
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मौके पर तैनात पुलिस। - फोटो : अमर उजाला
हत्या के बाद लगातार बदमाशों का पीछा कर रही थी पुलिस
अंकित की हत्या के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर शूटरों की तलाश शुरू की थी। जांच में उनके बागपत और लोनी की ओर भागने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस टीमों ने संभावित रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी थी। सोमवार सुबह इसी क्रम में औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस का बदमाशों से आमना-सामना हो गया।

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