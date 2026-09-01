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यादें: खुद गाने तैयार करते, मुझसे प्राॅजेक्ट बनवाते थे अंकित, पत्नी बोली-फिटनेस के लिए छह साल से रोटी तक न खाई

Tue, 01 Sep 2026 11:12 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ/शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ/शामली Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 01 Sep 2026 11:12 AM IST
सार

अंकित बालियान की पत्नी सीमा ने बताया कि दोनों मिलकर खुद गाने तैयार करते थे और आर्थिक स्थिति के कारण दो-तीन महीने में एक प्रोजेक्ट बना पाते थे। उन्होंने कहा कि हत्या के बाद हरियाणा का कोई गायक परिवार का हाल जानने नहीं आया।

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Shamli: Ankit and Seema Used to Prepare Songs Themselves, Wife Says No Haryana Singer Visited After His Murder
अंकित बालियान हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

शामली के हरियाणवी गायक एवं अभिनेता अंकित बालियान की हत्या के बाद उनकी पत्नी सीमा ने अंकित के संघर्ष, गायकी, फिटनेस और भविष्य के सपनों से जुड़े कई पहलू साझा किए हैं।



सीमा ने बताया कि वह और अंकित पहले खुद गाने तैयार करते थे। गाने का पूरा सेट तैयार होने के बाद ही उसे प्रोजेक्ट के रूप में बनवाया जाता था। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के कारण हर महीने नया गाना निकालना संभव नहीं था। ऐसे में दो-तीन महीने में एक प्रोजेक्ट तैयार हो पाता था।
Shamli: Ankit and Seema Used to Prepare Songs Themselves, Wife Says No Haryana Singer Visited After His Murder
अंकित बालियान की पत्नी सीमा। - फोटो : अमर उजाला

खुद गाने तैयार करते थे अंकित और सीमा
सीमा के अनुसार अंकित लगातार अपनी गायकी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे थे। दोनों मिलकर पहले गाने तैयार करते थे और इसके बाद पूरे प्रोजेक्ट को तैयार कराया जाता था। सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद अंकित अपने काम को लेकर लगातार सक्रिय थे।

Shamli: Ankit and Seema Used to Prepare Songs Themselves, Wife Says No Haryana Singer Visited After His Murder
अंकित के परिजनों को सांत्वना देते संगीत सोम। - फोटो : अमर उजाला

12-13 साल की उम्र में शुरू की थी कबड्डी
सीमा ने बताया कि अंकित ने 12-13 वर्ष की उम्र में कबड्डी खेलना शुरू कर दिया था। 17 साल की उम्र तक वह राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी खेल चुके थे, लेकिन चोट लगने के कारण उन्हें खेल छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने मोबाइल कारोबार शुरू किया। बाद में मॉडलिंग में भी कदम रखा, लेकिन वित्त के कारोबार में नुकसान होने के बाद उन्होंने गायकी और फिटनेस पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया।

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अंकित की पत्नी को सांत्वना देते राकेश टिकैत। - फोटो : अमर उजाला

फिटनेस को लेकर बेहद गंभीर थे
सीमा के मुताबिक अंकित फिटनेस को लेकर काफी गंभीर थे। वह सामान्य भोजन के बजाय बॉडीबिल्डिंग के लिए निर्धारित डाइट लेते थे। उन्होंने बताया कि पिछले पांच-छह साल से अंकित ने रोटी तक नहीं खाई थी। वह चावल, दाल और अपनी फिटनेस के हिसाब से तय आहार लेते थे।

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अंकित बालियान के पिता सतवीर फौजी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

हरियाणा में मौका न मिलने का था मलाल
सीमा ने बताया कि अंकित को इस बात का मलाल था कि हरियाणा में उन्हें वह अवसर नहीं मिला, जिसके वह हकदार थे। उनका आरोप था कि हरियाणा में भाई-भतीजावाद के कारण कई हिट गाने देने के बावजूद अंकित को अपेक्षित पहचान और मौके नहीं मिले।

उनके अनुसार आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि हर महीने नया गाना निकाला जा सके। इसलिए एक प्रोजेक्ट तैयार करने में दो-तीन महीने लग जाते थे।

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