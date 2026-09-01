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Meerut: बिजली विभाग के भ्रष्टाचार के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन, एमडी हाइडल कार्यालय पर फूंका भ्रष्टाचार का पुतला

मेरठ ब्यूरो

Updated Tue, 01 Sep 2026 12:17 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 12:17 PM IST







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मेरठ उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने बिजली विभाग में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में एमडी हाइडल कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने नारेबाजी करते हुए भ्रष्टाचार का पुतला फूंका। व्यापारियों ने बिजली विभाग से जुड़ी अपनी विभिन्न समस्याओं और कथित भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर नाराजगी जताई। प्रदर्शन के बाद व्यापारियों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन एमडी हाइडल को सौंपने की बात कही गई। ... और पढ़ें

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