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मेरठ: MDA में किसानों के धरने पर पहुंचे एसपी सिटी, खत्म नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी

Dimple Sirohi

Updated Tue, 10 Nov 2026 05:37 PM IST Updated Tue, 10 Nov 2026 05:37 PM IST







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मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) में चल रहे किसानों के धरने पर मंगलवार को एसपी सिटी विनायक गोपाल पहुंचे। उन्होंने किसानों से धरना समाप्त करने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि धरना खत्म नहीं किया गया तो कानून के तहत कार्रवाई करनी पड़ेगी। ... और पढ़ें

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