यूपी: मेरठ में हाईवे पर मिला लुधियाना के ट्रक चालक का शव, ओडिशा से आ रहा था माल लेकर; पुलिस ने जताई ये आशंका

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मेरठ-करनाल हाईवे पर बुबकपुर के निकट बुधवार सुबह एक ट्रक में चालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। चालक ओडिशा से माल लेकर पंजाब जा रहा था। रात में हाईवे किनारे ढाबे पर रुकने के बाद सुबह ट्रक नहीं चलने पर उसके साथी ने मौके पर पहुंचकर देखा तो चालक मृत अवस्था में मिला। पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक तौर पर हृदय गति रुकने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा।

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पंजाब के लुधियाना के सदर थाना के जगराऊ निवासी 37 वर्षीय जगदीप सिंह पुत्र दर्शन सिंह ट्रक चालक था। वह ओडिशा से माल लेकर पंजाब जा रहा था। उसका साथी जितेंद्र भी अलग ट्रक लेकर उसके साथ चल रहा था। जितेंद्र ने पुलिस को बताया कि पिछले दो दिनों से जगदीप के सीने में दर्द की शिकायत थी। मंगलवार रात जगदीप ने बुबकपुर के पास हाईवे किनारे स्थित ढाबे पर अपना ट्रक रोक दिया था।



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बुधवार सुबह काफी देर तक ट्रक आगे नहीं बढ़ा तो कंपनी मालिक ने जीपीएस लोकेशन के आधार पर जितेंद्र को मौके पर भेजा। वहां पहुंचने पर जितेंद्र ने जगदीप को चालक की सीट पर नीचे की ओर झुका हुआ देखा। आवाज देने और हिलाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जांच करने पर जगदीप मृत मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को सीएचसी सरधना भिजवाया। बाद में पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

