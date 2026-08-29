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मेरठ: शांतिनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में श्री शांति महामंडल विधान का आयोजन

मेरठ ब्यूरो

Updated Sat, 29 Aug 2026 10:58 AM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 10:58 AM IST







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श्री मंदिर जी समिति असौड़ा हाउस द्वारा श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में भव्य श्री शांति महामंडल विधान का आयोजन किया गया। विधान में श्रद्धालुओं ने भक्ति और श्रद्धा के साथ भाग लिया। विश्व शांति, सुख-समृद्धि और कल्याण की मंगल कामना की गई। पूरा मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। ... और पढ़ें

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