मेरठ में सपा कार्यालय में बीपी मंडल की जयंती मनाई, योगदान को किया याद

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मेरठ के जेल चुंगी स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में सामाजिक न्याय के पुरोधा बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद (बीपी मंडल) की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस दौरान सपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं ने बीपी मंडल के सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए किए गए योगदान को याद किया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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