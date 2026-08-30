मेरठ: कमिश्नरी पर महापंचायत, तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे और एसपी पर कार्रवाई की मांग

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रोहटा थाना क्षेत्र निवासी अनुसूचित जाति की बीए की छात्रा का अपहरण कर हत्या किए जाने के बाद आठ जुलाई को परिजनों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि गौतम के साथ मिलकर आंदोलन किया था। तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडेय पर आंदोलनकारियों के साथ मारपीट करने के आरोपों को लेकर युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। वह दस दिन से चौधरी चरण सिंह पार्क पर धरने पर बैठे हैं। इसी मामले में रविवार आज कमिश्नरी पर महापंचायत हो रही है। महापंचायत को लेकर मेरठ पुलिस और खुफिया विभाग सक्रिय है। रवि गौतम का कहना है कि आरोपियों पर कार्रवाई और हमारे समाज के लोगों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए।

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