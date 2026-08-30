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मेरठ का थप्पड़ कांड: आईपीएस अविनाश पांडेय के खिलाफ फूटा गुस्सा, रवि गौतम बोले- इंसाफ मिलने तक करेंगे आंदोलन

Sun, 30 Aug 2026 12:45 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Sun, 30 Aug 2026 12:45 PM IST
सार

कमिश्नरी पार्क में बहुजन समाज की महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। मेरठ के तत्कालीन एसएसपी आईपीएस अविनाश पांडेय समेत अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। अविनाश पांडेय पर रवि गौतम और आंदोलनकारियों को थप्पड़ मारने का आरोप है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था।  

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Meerut 'Slap Incident': Outrage erupts against IPS Avinash Pandey
कमिश्नरी पार्क में महापंचायत। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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शहर के कमिश्नरी पार्क में बहुजन समाज की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया। 'युवा शक्ति दल' के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि गौतम के आह्वान पर आयोजित इस महापंचायत में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। प्रदर्शनकारी 15 मई को अनुसूचित जाति की छात्रा के अपहरण व हत्या के मामले में न्याय और पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ विरोध जता रहे हैं।
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Meerut 'Slap Incident': Outrage erupts against IPS Avinash Pandey
कार्रवाई की मांग करते रवि गौतम। - फोटो : अमर उजाला
गौरतलब है कि गत 8 जुलाई को घटना के विरोध में बहुजन समाज के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने मुख्य मार्ग अवरुद्ध कर प्रदर्शन किया था। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठी चलाकर मार्ग खाली कराया था। आरोप है कि इस कार्रवाई के दौरान तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अविनाश पांडे ने बंदी वाहन में घुसकर संगठन अध्यक्ष रवि गौतम को थप्पड़ जड़े थे। इसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। 
रविवार को आयोजित महापंचायत को संबोधित करते हुए रवि गौतम ने पुलिस-प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकारों का हनन करने वाले अधिकारियों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

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कमिश्नरी पार्क के बाहर तैनात पुलिस। - फोटो : अमर उजाला
मांग पूरी नहीं हुई तो करेंगे भूख हड़ताल
रवि गौतम ने तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे, पुलिस अधीक्षक (देहात) सौम्या अस्थाना और सौरभ शुक्ला के खिलाफ तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इसके साथ ही जेल भेजे गए 8 लोगों, प्राथमिकी में नामजद 14 लोगों तथा नोटिस पाने वाले कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामले रद्द करने की बात कही। 

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महापंचायत में मौजूद लोग। - फोटो : अमर उजाला
उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन को अनशन व भूख हड़ताल में बदलकर अनिश्चितकाल तक जारी रखा जाएगा। वहीं, महापंचायत में शामिल होने आ रहे कार्यकर्ताओं को सीमाओं और चुंगी (टोल) पर रोके जाने तथा हिरासत में लिए जाने पर भी कड़ा विरोध जताया गया। रवि गौतम ने कहा कि अविनाश पांडेय को बर्खास्त कर संपत्ति की जांच होनी चाहिए। 

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