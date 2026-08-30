{"_id":"6a93c24aae00ad956a0bb38c","slug":"meerut-two-witnesses-summoned-to-saharanpur-statements-to-be-recorded-tomorrow-2026-08-30","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ: दो गवाहों को बुलाया सहारनपुर, कल होंगे बयान; लखनऊ में आज अखिलेश यादव से मिलेंगे दिग्विजय व मोहित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

किसान नेता दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव से एसएसपी दफ्तर में पिटाई और एसओजी दफ्तर में पीटकर नचवाने के मामले में डीआईजी सहारनपुर अभिषेक सिंह के कार्यालय से दो गवाहों फैजल और पिंटू को नोटिस भेजा गया है। दोनों गवाहों को सहारनपुर डीआईजी के दफ्तर में सोमवार दोपहर 12 बजे बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। वहीं, दिग्विजय भाटी और मोहित शनिवार को लखनऊ पहुंच गए। रविवार आज सुबह लगभग साढ़े दस बजे यहां उनकी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात होनी है।

गोकुलपुर निवासी फैजल का कहना है कि उन्हें भावनपुर थाना क्षेत्र की हसनपुर पुलिस चौकी प्रभारी संदीप ने बयान दर्ज कराने के नोटिस के संबंध में जानकारी दी है। जानकारी देते हुए उनसे नोटिस पर हस्ताक्षर भी कराए गए हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पढ़वाया कि नोटिस पर क्या लिखा है। केवल इतना बताया गया है कि बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। उन्होंने इस प्रकरण के संबंध में जानकारी दी थी कि वह ठेके पर निर्माण का कार्य करते हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

19 अगस्त को लगभग 11:45 पर वह मोहित की स्कॉर्पियो से पुलिस ऑफिस पहुंचे थे। उनके साथ दिग्विजय भाटी भी थे। दिग्विजय भाटी और मोहित एसएसपी ऑफिस में चले गए थे। उनका कहना है कि अंदर से पिटाई की आवाज आ रही थीं। इसके बाद दिग्विजय भाटी और मोहित को मुंह पर कपड़ा बांधकर बोलेरो से ले जाया गया। इसके बाद उन्होंने मोहित के बड़े भाई किनानगर निवासी पिंटू को कॉल कर जानकारी दी थी।



विज्ञापन

फैजल की कॉल आने पर रिश्तेदार के साथ तलाश में जुटे

पिंटू ने बताया कि उन्हें बृहस्पतिवार को चौकी प्रभारी संदीप ने नोटिस के संबंध में कॉल किया था। वह खुद उनके पास नोटिस के संबंध में जानकारी जुटाने पहुंच गए थे। नोटिस में 27 अगस्त 12 बजे बयान दर्ज कराने का समय लिखा था और यह समय निकल चुका था। बाद में बयान दर्ज कराने का समय बदलकर 31 अगस्त दोपहर 12 बजे किया गया है।







उनका कहना है कि फैजल ने उनसे कॉल कर कहा कि अंदर से चीखने की आवाज आ रही हैं। मुझे लगता है कि पुलिस ने उन्हें रिमांड पर ले लिया है। कॉल सुनकर वह अपने रिश्तेदार अमित गौतम के साथ पहले एसएसपी ऑफिस पहुंचे। यहां दिग्विजय भाटी और मोहित नहीं मिले तो वह थाना सिविल लाइन पहुंचे।

इसके बाद एक वकील को उन्होंने थाना लालकुर्ती भेजा। रात लगभग आठ बजे सरधना विधायक अतुल प्रधान सिविल लाइन थाने पहुंचे। वह वार्ता कर अपने किसी साथी को वहां छोड़कर चले गए। देर रात 12 बजे के बाद दिग्विजय भाटी और मोहित को छोड़ा गया था।

