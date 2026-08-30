{"_id":"6a93bf7f197d42c7b50a7a67","slug":"shamli-shooters-from-the-gogi-gang-murdered-ankit-baliyan-four-taken-into-custody-2026-08-30","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शामली: गोगी गैंग के शूटरों ने ही किया अंकित बालियान का कत्ल, चार हिरासत में लिए; पीले गमछे से मिला अहम सुराग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड में पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वारदात को लेकर तस्वीर साफ होती जा रही है। पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया है कि अंकित की हत्या गोगी गैंग से जुड़े शार्प शूटरों ने ही की थी। इस मामले में पुलिस ने दो संदिग्धों को पहले से हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। अब दो और लोगों को हिरासत में लिया गया है। चारों से अलग-अलग पूछताछ कर पुलिस हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गोगी गैंग से जुड़े भोलू ने सोशल मीडिया पर अंकित हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। पुलिस की अब तक की जांच में भी सामने आया है कि गोगी गैंग के शार्प शूटरों ने ही वारदात को अंजाम दिया। सोशल मीडिया पर सामने आए अकाउंट और अब तक की जांच से इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही हैं और जल्द ही हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा।



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पीले गमछे वाले युवक की भी जांच

अंकित की शवयात्रा में पीला गमछा डाले एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि गोगी गैंग से जुड़े सदस्य कई बार पीले गमछे का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस ने शवयात्रा में शामिल इस युवक की गतिविधियों और पहचान की भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो के आधार पर युवक की पहचान और उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही उसके संबंध में कुछ स्पष्ट कहा जा सकेगा।



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