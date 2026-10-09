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मेरठ: सोफीपुर के लोगों ने किया प्रदर्शन, पट्टों से कब्जा हटवाने की मांग

Mohd Mustakim

Updated Fri, 09 Oct 2026 09:20 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 09:20 PM IST







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सोफीपुर के लोगों ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि उनकी पट्टे की जमीन पर भूमाफिया द्वारा कब्जा कर लिया गया है। जमीन को कब्जा मुक्त किए जाने की मांग की गई। ... और पढ़ें

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