{"_id":"6ac91cb2d58399ca540cd796","slug":"video-meerut-ramlila-performance-at-the-baba-manohar-nath-temple-in-surajkund-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में रामलीला का मंचन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में रामलीला का मंचन

Mohd Mustakim

Updated Fri, 09 Oct 2026 10:26 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 10:26 PM IST







Link Copied



शहर में कई जगह रामलीला का मंचन शुरू हो चुका है। शुक्रवार को सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में कलाकारों ने रामलीला का मंचन किया। इस दौरान दर्शकों मंचन का आंनद लिया। ... और पढ़ें

विज्ञापन