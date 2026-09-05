{"_id":"6a9c0364901aab346c0690f1","slug":"video-meerut-rain-heavy-showers-bring-relief-from-heat-and-humidity-waterlogging-disrupts-traffic-in-several-areas-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, उमस और गर्मी से मिली राहत; गढ़ रोड समेत कई इलाकों में जलभराव से बढ़ी परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ में शनिवार को हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिली। हालांकि तेज बारिश के बाद गढ़ रोड समेत शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। सड़कों और गलियों में पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर जलनिकासी की व्यवस्था प्रभावित नजर आई। जगह-जगह पानी जमा होने के कारण लोगों की दिक्कतें बढ़ गईं। हर बारिश में जलभराव से परेशान लोग स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हर बारिश में जलभराव की समस्या सामने आती है। लोगों का आरोप है कि बार-बार समस्या सामने आने के बावजूद इसके स्थायी समाधान की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों ने संबंधित विभाग से जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त कराने और जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है।

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