{"_id":"6a9c0364901aab346c0690f1","slug":"video-meerut-rain-heavy-showers-bring-relief-from-heat-and-humidity-waterlogging-disrupts-traffic-in-several-areas-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, उमस और गर्मी से मिली राहत; गढ़ रोड समेत कई इलाकों में जलभराव से बढ़ी परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मेरठ में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, उमस और गर्मी से मिली राहत; गढ़ रोड समेत कई इलाकों में जलभराव से बढ़ी परेशानी
मेरठ में शनिवार को हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिली। हालांकि तेज बारिश के बाद गढ़ रोड समेत शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई।
सड़कों और गलियों में पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर जलनिकासी की व्यवस्था प्रभावित नजर आई। जगह-जगह पानी जमा होने के कारण लोगों की दिक्कतें बढ़ गईं।
हर बारिश में जलभराव से परेशान लोग
स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हर बारिश में जलभराव की समस्या सामने आती है। लोगों का आरोप है कि बार-बार समस्या सामने आने के बावजूद इसके स्थायी समाधान की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
लोगों ने संबंधित विभाग से जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त कराने और जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।