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मेरठ: पाकिस्तान और पीओके के संदिग्धों से सोशल मीडिया पर संपर्क, 10 महीने से वांछित उजैद गिरफ्तार
पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) के संदिग्ध व्यक्तियों के संपर्क में रहकर सोशल मीडिया के जरिये आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में मेरठ पुलिस ने बनियापाड़ा निवासी उजैद को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस और स्वॉट टीम नगर ने संयुक्त कार्रवाई कर उसे पकड़ा। पुलिस के मुताबिक, उजैद करीब 10 महीने से वांछित चल रहा था। जम्मू में आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक मुकदमे की जांच के दौरान उसका नाम सामने आया था।
एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि उजैद इंस्टाग्राम, सेशन और सिग्नल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पाकिस्तान और पीओके के संदिग्ध लोगों के संपर्क में था। जम्मू के बाहु फोर्ट थाने में 24 नवंबर 2025 को दर्ज मुकदमे की विवेचना के दौरान मेरठ की एक इंस्टाग्राम आईडी समेत चार संदिग्ध आईडी सामने आई थीं। जम्मू पुलिस ने मेरठ पुलिस के सहयोग से जनवरी और फरवरी 2026 में उजैद की तलाश में दबिश दी थी, लेकिन वह नहीं मिला। इसके बाद एसएसपी ने एसपी सिटी के नेतृत्व में टीम गठित की। मंगलवार को कोतवाली पुलिस और स्वॉट टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
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