मेरठ में मस्जिद में अवैध निर्माण की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे केसरगंज मंडी के व्यापारी, डीएम को सौंपा ज्ञापन

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मेरठ के केसरगंज मंडी के व्यापारी मस्जिद में अवैध निर्माण की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि बिना अनुमति के मस्जिद के ऊपर दूसरी मंजिल का लेंटर डाला जा रहा था। व्यापारियों ने इसे अवैध निर्माण बताते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि निर्माण के लिए संबंधित विभाग से अनुमति नहीं ली गई थी। उन्होंने जिलाधिकारी से मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की।

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